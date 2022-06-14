Забить козла: во что играют алтайские пастухи

Кок бору — древняя тюркская игра, распространенная среди азиатских кочевников. В Горный Алтай она пришла не так давно, но очень быстро стала популярной. Как состязаются в ловкости алтайские пастухи — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Андрей Зима
В советский период игра была запрещена из-за жестокого обращения с животными
На весь экран
Фото: Андрей Зима
В 1990-е кок бору возродилась и пришла на Алтай
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Игра похожа на поло, но в качестве снаряда используют тушу козла, которого забивают тут же
На весь экран
Фото: Андрей Зима
В русском языке кок бору называют козлодранием
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Главная задача игроков — забросить тушу в ворота противника
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Это довольно жестокий вид спорта
На весь экран
Фото: Андрей Зима
В пылу борьбы калечатся и лошади, и люди
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Сейчас существуют жесткие правила игры и специальная амуниция, в том числе для лошадей
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Однако травм избежать всё равно не удается
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Игроки даже всё чаще отказываются от настоящей туши и заменяют ее на какой-то другой предмет
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Cамыми сильными игроками в кок бору сейчас считаются жители Казахстана
На весь экран
Фото: Андрей Зима
На Алтае собрали свою сборную по кок бору
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Алтайские игроки не являются профессиональными спортсменами
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Члены сборной — обычные пастухи
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Они спускаются с гор только тогда, когда намечается очередной матч
На весь экран
Фото: Андрей Зима
В игре принимают участие только мужчины и только на жеребцах
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Играть в кок бору можно с 18 лет и до того момента, пока всадник чувствует в себе силы держаться в седле
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Кок бору становится одним из центральных мероприятий во время национальных праздников
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.