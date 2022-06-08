Похищение 40 млн рублей из обменника в Москве попало на видео

Похищение 40 млн рублей из обменника на северо-западе Москвы попало на видео.

Инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев. Мужчина пришел в обменник с новым знакомым, который ранее помог обменять ему 3,5 млн рублей по выгодному курсу. Как оказалось, это было нужно, чтобы в следующий раз мужчина принес более крупную сумму для обмена.

На кадрах видно, как мужчина передал своему сообщнику сумку с деньгами из окна, после чего они скрылись на автомобиле. При этом злоумышленникам помогла кассирша Ксения Сафронова, которая также покинула место преступления.

В январе жительница Нижнего Новгорода, работавшая за кассовым аппаратом в Сбербанке, украла из банка 26 млн рублей. По данным «Известий», 23-летняя девушка в течение года забирала с работы разные суммы, а 24 января она не пришла на работу. Подозреваемую арестовали и завели против нее уголовное дело.