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S7 замораживает проект лоукостера Citrus

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines решила заморозить проект лоукостера Citrus, который должен был начать полеты летом 2022 года. Об этом «Известиям» 8 июня сообщил официальный представитель компании.

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«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — заявил он.

При этом команда Citrus в полном составе продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) и S7 Airlines. Citrus планировалось создать на базе «Глобуса». В сертификате компании есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта.

В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — «Сибирь» и «Глобус» — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения.

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