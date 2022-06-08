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Утонувший автомобиль превратят в арт-объект во Владивостоке

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Затонувший восемь лет назад автомобиль подняли со дна в районе Спортивной набережной во Владивостоке. Прогнивший металлолом планируют превратить в арт-объект.

У машины, пролежавшей на дне несколько лет, исчезла верхняя часть, салон, руль и двигатель. При этом сохранилась проводка и некоторые детали ходовой части. В отделах кузова завелись рыбки, гребешки и трепанги, после подъема автомобиля их выпустили обратно в залив.

По данным Vostokmedia, автомобиль вытащили на сушу в рамках экологической акции «Человек. Море. Тигр. Искусство» во Всемирный день океанов. Основной целью акции является очистка от металлолома трех акваторий Владивостока. Речь идет о Спортивной гавани, набережной на Второй Речке имени В.К. Арсеньева и набережной на улице Татарской. Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что из останков автомобиля планируется изготовить арт-объект — скульптуру уссурийского тигра. Художник пока не определен, но известно, что Дирекция общественных пространств Владивостока подготовила площадку для арт-объекта в районе улицы Татарской. Шестаков отметил, что скульптура станет своеобразным «анонсом» к «Тигриному саммиту» и ВЭФ.

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