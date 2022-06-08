СКР проводит проверку из-за исчезновения детей во время рыбалки под Астраханью

Следователи проводят проверку по факту исчезновения двоих мальчиков в возрасте девяти и 13 лет в Астраханской области. Об этом 8 июня сообщило управление Следственного комитета России по региону.

Как установило следствие, дети, проживающие в селе Образцовое, вышли из дома утром 7 июня и отправились на рыбалку на берег реки Подстепка.

«Когда дети перестали выходить на связь, мать мальчиков обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили на берегу реки вещи и удочки пропавших. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организованы поисковые мероприятия.

В начале июня представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали «Известиям», что в январе–мае 2022 года организация приняла 14,5 тыс. заявок на поиск потерявшихся людей. Около 90% случаев исчезновения отмечается в городах, остальные терялись на природе, чаще всего — в лесах. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года заявок на поиск стало на 3,6% больше.