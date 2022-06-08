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Один турист погиб и двое пропали при сходе оползня на отель в Аргентине

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Фото: Todo Noticias
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Один человек погиб при сходе оползня на отель в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче. Еще трое постояльцев получили ранения, а двое числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил телеканал Todo Noticias.

По предварительным данным, причиной бедствия стали проливные дожди. Селевой поток обрушился на здание отеля около 18:30 по местному времени (00:30 мск). В этот момент погибший, 77-летний гражданин Уругвая Виктор Гонсалес Джованелли, находился в своем номере.

Также официальные источники сообщили, что пострадавшую туристку из аргентинской провинции Чако направили в санаторий Сан-Карлос, а еще два человека были госпитализированы в больницу Рамона Каррильо.

В настоящий момент не удалось установить местонахождение двух жительниц Уругвая. Изначально предполагалось, что они покинули туристический комплекс до начала оползня и отправились на экскурсию, однако, судя по записям с видеокамер, женщины остались в отеле и, возможно, сейчас находятся под завалами.

В связи с риском обрушения конструкций здания было решено приостановить поиски. По словам замминистра гражданской защиты Барилоче, спасательные мероприятия возобновят при первой же возможности. Власти рассчитывают, что на зачистку территории потребуется около двух суток.

Ранее, 4 июня, два человека погибли из-за последствий сильных дождей на западе Кубы. Один человек скончался в результате оползня, а другой из-за несчастного случая в Гаване. О пропаже еще одного человека сообщили в провинции Пинар-дель-Рио.

Кроме того, из-за дождей около 50 тыс. жителей западной части Кубы остались без электричества.

29 мая стало известно, что в двух крупных городах на Атлантическом побережье в Бразилии из-за сильных дождей и оползней погибли не менее 35 человек. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на штаты Пернамбуку и Алагоас. Дожди спровоцировали оползни, которые впоследствии разрушили городские кварталы, расположенные на холмах. По данным газеты The Guardian, свои дома по крайней мере временно покинули 765 человек.

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