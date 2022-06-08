Хоккеист Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на год

Российский нападающий Денис Гурьянов продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз». Об этом во вторник, 7 июня, сообщается на сайте клуба.

Срок соглашения спортсмена с клубом рассчитан на один год. Его зарплата составит $2,9 млн, отмечает RT.

«Даллас» выбрал 25-летнего нападающего на драфте-2015 под общим 12-м номером, отмечает «Спорт-Экспресс». В сезоне-2021/22 Гурьянов провел 73 матча в регулярном чемпионате и заработал 31 (11 + 20) очко.

В плей-офф Кубка Стэнли форвард принял участие в пяти встречах, сообщает сайт kp.ru.

Летом в сезоне-2021/22 он мог получить статус ограниченно свободного агента. У него истекал прошлый контракт, рассчитанный на два года и на общую сумму $5,1 млн.

4 июня стало известно, что капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по сумме денег, заработанных за карьеру в НХЛ. На протяжении 17 сезонов российский нападающий стал богаче более чем на $137 млн, отмечает телеканал «Звезда».