Мошенники, которые похищают деньги со счетов граждан, продолжают совершенствовать свои методы. Как рассказали «Известиям» в Group-IB, появился новый сценарий обмана клиентов банков.

«Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. «Специалист» предлагает верифицировать телефонный номер в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера», — описал схему руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Если абонент согласен, его переключают на бота, который просит ввести номер телефона, а потом оправленный в SMS код.

«Затем происходит списание денег. В случае отказа несговорчивому клиенту поступают звонки с других подменных номеров с вопросом, почему он прекратил общение с сотрудником службы безопасности, или пишут в Telegram, используя в качестве аватарки логотип банка», — сообщил эксперт.

Такая атака с использованием символики кредитных организаций в популярном мессенджере — тоже новинка на «рынке мошенников», уточнили в компании по кибербезопасности.

Методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, подтвердили в пресс-службе Центробанка.

«При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. За пять месяцев этого года Банк России инициировал блокировку 143,9 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан», — сказали в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Идентификация спорна: мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров