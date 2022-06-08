Реклама
Прямой эфир

Мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники, которые похищают деньги со счетов граждан, продолжают совершенствовать свои методы. Как рассказали «Известиям» в Group-IB, появился новый сценарий обмана клиентов банков.

Учетная степень: мошенники стали взламывать личные кабинеты сотовых абонентов
Как обезопасить себя и не попасться на уловку злоумышленников

«Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. «Специалист» предлагает верифицировать телефонный номер в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера», — описал схему руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Если абонент согласен, его переключают на бота, который просит ввести номер телефона, а потом оправленный в SMS код.

«Затем происходит списание денег. В случае отказа несговорчивому клиенту поступают звонки с других подменных номеров с вопросом, почему он прекратил общение с сотрудником службы безопасности, или пишут в Telegram, используя в качестве аватарки логотип банка», — сообщил эксперт.

Такая атака с использованием символики кредитных организаций в популярном мессенджере — тоже новинка на «рынке мошенников», уточнили в компании по кибербезопасности.

Методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, подтвердили в пресс-службе Центробанка.

«При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. За пять месяцев этого года Банк России инициировал блокировку 143,9 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан», — сказали в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Идентификация спорна: мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022