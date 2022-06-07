Восьмилетняя девочка пострадала при падении с балкона в Вольске

В городе Вольске Саратовской области при падении с балкона четвертого этажа пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 7 июня в пятиэтажном доме по улице Ленина. Восьмилетняя девочка вышла на балкон и в результате неосторожных действий выпала на улицу.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как выяснилось, 6 июня девочка с бабушкой и двоюродным дедом приехали в Вольск и остановились в квартире на улице Ленина. Сегодня утром родственники ушли в медучреждение, оставив ребенка одного.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вечером 5 июня на улице Инженерной в Пскове четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил различные травмы и был госпитализирован.