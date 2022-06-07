Выступление Манижи на фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге отменили

Организаторы фестиваля Stereoleto в Санкт-Петербурге сообщили, что выступление певицы Манижи (Manizha) не состоится. Соответствующее заявление опубликовано в группе мероприятия «ВКонтакте» 7 июня.

«Друзья, с сожалением сообщаем, что выступление певицы Манижи на Stereoleto отменяется по не зависящим от нас причинам», — сказано в сообщении.

Как сообщает «Газета.Ru», ранее в некоторых Telegram-каналах требовали отменить выступление Манижи из-за того, что она осудила российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Stereoleto — независимый музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге. В 2022 году мероприятие пройдет 12–13 июня.

Накануне белорусский певец Макс Корж сообщил об отмене ближайших концертов в России и Латвии. Он также выступал против действий Вооруженных сил РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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