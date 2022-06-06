Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России

Белорусский певец Макс Корж в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в понедельник, 6 июня, сообщил об отмене ближайших концертов в России.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», — написал артист.

Кроме того, отменен концерт в Латвии. Выступление в Узбекистане 18 июня состоится.

На минувшей неделе Корж выпустил клип на песню «Свой дом», в котором осудил российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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