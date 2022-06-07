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На Украине хотят исключить из школьной программы роман «Война и мир»

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Власти Украины хотят исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир». Классика собираются вычеркнуть из курса зарубежной литературы, передает телеканал «Известия». Льва Толстого обвиняют в «воспевании» российских войск. Изменения коснутся и преподавания истории. В учебных программах на Украине сделают акцент на национально-патриотическом воспитании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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