Остров сокровищ: как найти диких мустангов на Кунашире

Кунашир — самый южный из обитаемых Курильских островов. Вся его территория — одна большая пограничная зона, попасть туда приезжие могут только по специальному пропуску, который оформляют пограничники. Что можно увидеть на острове и как живут его обитатели — в фотогалерее «Известий»