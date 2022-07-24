Остров сокровищ: как найти диких мустангов на Кунашире

Кунашир — самый южный из обитаемых Курильских островов. Вся его территория — одна большая пограничная зона, попасть туда приезжие могут только по специальному пропуску, который оформляют пограничники. Что можно увидеть на острове и как живут его обитатели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
С языка айнов, коренного населения, название острова переводится как «Черный лес». Самый крупный населенный пункт — поселок городского типа Южно-Курильск
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Фото: Андрей Зима
В административном центре насчитывается чуть более 7 тыс. жителей
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Фото: Андрей Зима
Всего на острове живет порядка 8 тыс. человек
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Фото: Андрей Зима
Только в 2016-м на Кунашире впервые появился общественный транспорт — из Южно-Курильска начали ходить автобусы
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Фото: Андрей Зима
Тем не менее жизнь в административном центре скучной не назовешь
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Фото: Андрей Зима
Здесь активно занимаются физкультурой и спортом. В этом году остров впервые в своей истории был избран местом проведения первенства области по настольному теннису
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Фото: Андрей Зима
В Южно-Курильске есть своя федерация бокса и кикбоксинга, которая регулярно устраивает состязания
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Фото: Андрей Зима
В Южно-Курильском районе есть куда пойти отдохнуть, развлечься и развить свои таланты — здесь имеется шесть домов культуры, пять библиотек, краеведческий музей, две детские школы искусств
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Фото: Андрей Зима
Местные мастера следят за последними модными тенденциями
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Фото: Андрей Зима
Кунаширские умельцы способны сами смастерить любое приспособление из подручных средств
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Фото: Андрей Зима
Основная отрасль местной экономики — рыбное хозяйство
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Фото: Андрей Зима
Здесь добывают и перерабатывают треску, минтая, палтуса, лососевых, ската, морского гребешка, краба, кальмара
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Фото: Андрей Зима
Климатические условия на острове благоприятны и для ведения сельского хозяйства
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Фото: Андрей Зима
Все Южные Курилы имеют вулканическое происхождение. На Кунашире четыре действующих вулкана
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Фото: Андрей Зима
Вулкан Менделеева знаменит своими термальными источниками — температура воды в них достигает 52 градусов
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Фото: Андрей Зима
А визитной карточкой острова является вулкан Тятя идеально правильной формы
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Фото: Андрей Зима
Север и юг острова — заповедная зона
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Фото: Андрей Зима
Более 70% территории острова покрывают леса. Лагуноозерский реликтовый лес и Кунаширский кустарниковый реликтовый лес признаны памятниками природы
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Фото: Андрей Зима
Фауна Кунашира гораздо богаче, чем на соседних островах
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Фото: Андрей Зима
Охота на острове разрешена только за пределами заповедника
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Фото: Андрей Зима
Здесь обитают бурый медведь, соболь, бурундук, лисица, ласка, норка
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Фото: Андрей Зима
На берегу можно встретить табун диких мустангов
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Фото: Андрей Зима
В прибрежных водах обитают тюлени, сивучи, каланы
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Фото: Андрей Зима
На острове гнездится множество видов птиц: карликовый дятел, вальдшнеп, рыжий воробей, утка-мандаринка, зимородок. Здесь также обитает крупная популяция рыбного филина. Уникальный объект — мыс Столбчатый, покрытый застывшими базальтовыми столбами
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Фото: Андрей Зима
Во время морского путешествия можно наблюдать за дельфинами, косатками, морскими свиньями
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Фото: Андрей Зима
Передвигаться по острову лучше с проводником — из-за отсутствия дорог и большого риска встречи с медведем
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