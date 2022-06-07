В Нижнем Тагиле и ближайших селах отремонтируют 15 дорог

Администрация Нижнего Тагила объявила тендер на выполнение работ по составлению проектной документации для ремонта 15 участков дорог. Максимальная стоимость контракта составил 1,6 млн рублей.

Подрядчику необходимо подготовить документацию до 15 августа. Для ремонта необходимо предусмотреть облегченный тип дорожной одежды. Специалисты осмотрят дороги, выполнят геодезическую съемку и составят акты обследования деревьев, подлежащих вырубке.

В Нижнем Тагиле планируют выполнить ремонт улиц Красноармейской, Краснознаменной, Трикотажников, Краснодонской и Зари. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». В поселке Уралец отремонтируют участок от дома № 6 по улице Дунитовой до улицы Трудовой. В Висимо-Уткинске приведут в порядок три улицы, в селе Серебрянка — шесть участков.

Ранее сообщалось, что с 25 мая по 30 июля закрыто движение по улице Циолковского с путепроводом от улицы Индустриальной до улицы Октябрьской Революции. Рабочие проложат трамвайные пути, заасфальтируют дорогу и благоустроят тротуары.