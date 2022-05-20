Мост в Нижнем Тагиле закроют на два месяца
В Нижнем Тагиле с 25 мая по 30 июля будет закрыто движение по улице Циолковского с путепроводом от улиц Индустриальной до Октябрьской революции. В это время «Уралстроймонтаж» будет заниматься реконструкцией тротуаров и проезжей части.
Как пишет ТагилСити.Ру рабочие продолжат трамвайные пути, заасфальтируют обе стороны дороги и благоустроят тротуары.
Реконструкция улицы Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути началась в мае 2021 года. Работы не раз вызывали недовольство местных автомобилистов.
Сроки открытия дороги, соединяющей центр города и Тагилстрой постоянно переносились из-за непредвиденных работ и подорожания стройматериалов.
18 мая мост посетил региональный министр транспорта Василий Старков. Он дал подрядчику 20 дней на ликвидацию провала в графике работ. В противном случае компании грозит расторжение контракта.
В начале марта Нижний Тагил получил 600 млн рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется завершить реконструкцию путепровода на улице Циолковского и продолжить внедрение ИТС. Не исключено открытие моста через Тагильский пруд к 300-летию города.