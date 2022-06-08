Около 50 ДТП с пострадавшими зарегистрировали на Алтае за неделю

В Алтайском крае за прошедшую неделю зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в который один человек погиб и 55 получили травмы.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, среди пострадавших 11 детей. Статистика при этом показывает, что в большинстве случаев травмы получают пассажиры транспортных средств и пешеходы.

В ведомстве призывают автомобилистов уступать дорогу пешеходам на переходах, а также не пренебрегать ремнями безопасности. Юных пассажиров необходимо перевозить только в специальных детских удерживающих устройствах, пишет altapress.ru.

Пешеходам в свою очередь напоминают о правилах перехода через проезжую часть. Двигаться можно только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, также необходимо убедиться в безопасности.

24 мая в Барнауле в результате наезда минивэна пострадал мужчина-пешеход. Его госпитализировали в больницу № 1.