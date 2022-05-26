Мужчина пострадал при наезде минивэна в Барнауле

В Барнауле в результате наезда минивэна пострадал мужчина-пешеход. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла 26 мая на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota Funcargo допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП 63-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести, пишет altapress.ru. Его госпитализировали в больницу № 1.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Обстоятельства устанавливаются.