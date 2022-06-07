В роддоме под Иркутском эвакуировали более 20 человек из-за пожара
Более 20 человек эвакуировали из здания роддома в городе Шелехове Иркутской области из-за возгорания кровли на площади 200 кв. м. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Горела кровля трехэтажного кирпичного здания, пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м. В 02:50 (21:50 мск понедельника) открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, всего до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания был эвакуирован 21 человек: 10 рожениц, семь малышей, а также четыре человека из числа медицинского персонала.
Внутренние помещения здания и медицинское оборудование не повреждены. Погибших и пострадавших нет.
На это время маршрутизацию пациенток изменят и будут направлять женщин в Иркутск. Все эвакуированные из-за пожара пациентки и дети сейчас находятся в отделении гинекологии Шелеховской районной больницы.
Причина пожара выясняется. Предположительно, возгорание произошло из-за удара молнии.
25 мая стало известно, что при пожаре в больнице в сенегальском городе Тивауан погибли по меньшей мере 11 новорожденных. Еще трех детей удалось спасти. Причиной пожара стало короткое замыкание