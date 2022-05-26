В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
При пожаре в больнице в сенегальском городе Тивауан погибли по меньшей мере 11 новорожденных. Об этом в среду, 25 мая, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на президента страны Маки Саля.
«С болью и ужасом я только что узнал о гибели 11 новорожденных при пожаре, произошедшем в отделении неонатологии в больнице… в Тивауане», — написал Саль на своей странице в Twitter.
Глава государства выразил соболезнования семьям погибших детей.
Как передал канал слова мэра Тивауана Дембы Диоп, еще трех детей удалось спасти. Причиной пожара стало короткое замыкание, добавил мэр.
18 мая в Кузбассе женщина и двое детей погибли при пожаре. Частный жилой дом сгорел в поселке Ижморский Кемеровской области. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.