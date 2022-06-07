Возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить от НДФЛ

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается освободить от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости дольщиков в случае несостоятельности или банкротства застройщиков.

«В соответствии с пунктом 71 статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде финансового возмещения, полученного налогоплательщиком при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. В то же время бывают случаи, когда пострадавшие участники долевого строительства получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества», — говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

Отмечается, что в этом случае их облагают НДФЛ на общих основаниях.

Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты налога не только денежную компенсацию за недостроенное жилье, но и недвижимость, которую дольщик получает в качестве возмещения после банкротства застройщика.

Как уточняется в документе, принятие поправки позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

«Инициатива была подготовлена по жалобам обманутых дольщиков, которые обратились ко мне из Подмосковья. Люди столкнулись с ситуацией, когда они не заселились в квартиры, но уже должны заплатить деньги и не могут рассчитывать на помощь государства. Мы предлагаем исправить это в законодательстве», — объяснил «Известиям» глава комитета по труду Ярослав Нилов.

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