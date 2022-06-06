Эфирное телевещание начали восстанавливать в Донецке

Специалисты начали восстанавливать вещание эфирного телевидения в Донецке, прерванное из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

В частности, эфирное телевидение начало появляться в центре города. При этом в соцсетях пишут, что 6 июня ВСУ продолжили обстрел Донецка в районе телевышки.

Накануне замдиректора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев сообщил, что из-за интенсивных обстрелов районов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны боевиков Украины в регионе перестало функционировать эфирное телевещание.

В воскресенье, 5 июня, некоторые районы Донецка подверглись массированным обстрелам со стороны украинских националистов. Так, за полчаса боевики выпустили 90 снарядов по ДНР. До этого националисты выпустили 25 ракет из БМ-21 «Град» по двум населенным пунктам республики — селу Первомайское и Георгиевке. Еще раньше был нанесен удар 20 ракетами из «Градов» по Куйбышевскому району Донецка. Также боевики обстреляли Горловку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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