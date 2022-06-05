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Украинские боевики за полчаса выпустили 90 снарядов по четырем населенным пунктам ДНР

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Боевики Украины за полчаса выпустили 90 снарядов по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) — Авдеевке, Ясиноватой, Новомихайловке, Красногоровке. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили в Telegram-канале совместного центра по контролю и координации прекращения огня ДНР.

В 18:10 по населенным пунктам Авдеевка и Ясиноватая было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град». В то же время националисты открыли огонь по Новомихайловке, выпустив 10 снарядов калибром 122-мм. Спустя 10 минут населенный пункт был обстрелян повторно 10-ю снарядами калибром 152-мм. В 18:30 и 18:40 боевики обстреляли Красногоровку ДНР, выпустив 20 снарядов калибром 152 мм и еще 10 снарядов аналогичного калибра соответственно.

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