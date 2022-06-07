Эксперт предупредила о риске заражения при покупке фруктов, ягод и овощей в магазинах

В крупных магазинах фрукты и ягоды доступны круглый год, однако более экологичным и выгодным по цене считается покупка сезонных фруктов и ягод на рынках и городских ярмарках выходного дня. Как рассказала «Известиям» 6 июня врач-терапевт и гастроэнтеролог «Инвитро-Воронеж» Ирина Губанова, при покупке данной продукции следует всегда соблюдать обязательные меры предосторожности.

Безопасность рыночной продукции регулируется строгим соблюдением гигиенических нормативов СанПиНа, ГОСТов и других документов для плодовоовощной продукции. Это относится к контролю химических загрязнений (пестициды, нитраты), радиационной безопасности и биологической (бактерии, вирусы, микроорганизмы) и порчи (дрожжи, плесневые грибы, также отдельная группа — гельминты), указала специалист.

«Даже несмотря на строгие регламенты, существует определенный риск заражения при покупке фруктов, овощей и ягод у недобросовестных продавцов, в том числе и частных лиц. Важно понимать, что это касается и магазинной продукции, так как продукты, которые доставляют на прилавки магазинов, зачастую обрабатывают перед сбором урожая ингибитором этилена, чтобы плоды не созревали раньше времени и не теряли свой товарный вид», — пояснила Губанова.

Медик предупредила, что продукция, поставляемая из разных городов и стран, какое-то время хранится в овощехранилищах, а затем перевозится транспортом, прежде чем попасть на полки рынков или магазинов. При этом и сами прилавки тоже регулярно проходят обработку химическими веществами, поэтому надо тщательно выбирать плодовоовощную продукцию, обращая внимание на ее внешний вид.

«Следует оценить окрас, свидетельствующий о степени зрелости продукта, целостность кожуры, убедиться в отсутствии признаков порчи и гниения. У плодов не должно быть посторонних запахов, не свойственных данному продукту. Спелые плоды отличаются сильным приятным запахом. Ягоды не должны быть мятыми, недозревшими или перезревшими, загнившими», — отметила врач.

К неприятным последствиям употребления непригодных плодов и овощей можно отнести отравления и заражение кишечными инфекциями, которые вызывают бактерии шигелла (ведут к дизентерии), клостридии и другие патогенные микроорганизмы, а также болезнетворные грибы и даже гельминты (глисты).

Для того чтобы обезопасить себя от отравлений, все ягоды, овощи и фрукты следует тщательно мыть перед употреблением. К примеру, корнеплоды для этого следует сначала замочить на 10–15 минут в теплой воде, а затем очистить щеткой и тщательно промыть. Зелень также необходимо замочить на 15 минут в прохладной воде, тщательно перебирая листочки и соцветия, неоднократно меняя воду, пока загрязнения не осядут на дно. Для лучшего очищения зелени от патогенных микроорганизмов и гельминтов лучше замочить ее в солевом или уксусном растворе на 30 минут (одна столовая ложка уксуса или соли на 1 л воды).

В свою очередь, ягоды рекомендуется выложить на дуршлаг одним слоем и промывать под проточной водой в течение пяти минут. Клубнику нужно предварительно замочить в воде на 5–10 минут, чтобы отмыть ее от грязи и песка, а затем ополоснуть водой.

«Многие импортные продукты покрываются парафином для сохранения свежести, их лучше мыть щеточкой в теплой мыльной воде, затем хорошо ополоснуть под проточной водой. Если кожура идеально красивая и ровная, это говорит о том, что вероятнее всего фрукт был тщательно обработан парафином. В таком случае лучше очистить кожуру полностью. Фрукты, имеющие толстую кожуру, — бананы, апельсины и т.д., достаточно тщательно промыть проточной водой с щеткой», — резюмирует эксперт.

В последние годы стали фиксироваться случаи отравления арбузами, указала Губанова. Гастроэнтеролог напомнила, что арбузы часто обрабатываются нитратами для быстрого созревания, поэтому лучше не рисковать и покупать их в сезонные месяцы — в августе. Главный признак хорошего арбуза — это целостность кожи, отсутствие царапин, трещин и вмятин.

Необходимо обратить внимание на мякоть этой крупной ягоды: ярко-красный цвет может указывать на наличие в ней большого количества нитратов. Для их обнаружения можно провести специальный тест: поместить продукт в воду и оценить вид воды. Если вода мутная — арбуз безопасен, если же она окрасилась в розовый или красный цвет, — употреблять такой продукт небезопасно. Не стоит также просить разрезать арбуз на улице, чтобы грязь не попала в мякоть арбуза.

«Зачастую арбузы помимо рынков и магазинов продают прямо на дорогах. Ягоды покрываются уличной пылью и грязью, могут впитывать выхлопные газы, поэтому риск получить вред при употреблении такого арбуза высок. Чтобы обезопасить себя при покупке арбуза, необходимо промыть плод мыльной водой, затем тщательно ополоснуть проточной водой. Хранить продукт следует в холодном месте не более суток», — рассказала врач-терапевт.

Хранить недозрелые фрукты и ягоды, а также яблоки, бананы и апельсины, предупредила медик, желательно при комнатной температуре, так как в холоде они начнут подгнивать. При этом нужно избегать повышенной влажности, чтобы не появились плесень или грибок. Спелые фрукты и ягоды желательно хранить подальше от задней стенки холодильника. А виноград поместить перед этим в полиэтиленовый пакет.

«По рекомендации ВОЗ оптимальная порция фруктов и ягод составляет минимум 200 г ягод или два средних фрукта в день. Это поможет получать организму важнейшие витамины и микроэлементы, необходимые для здоровья. Но не стоит и злоупотреблять: в неограниченных количествах эти продукты могут привести к серьезным нарушениям в работе пищеварительной системы, а также вызывать аллергические реакции», — подытожила специалист.

6 июня диетолог Елена Соломатина также рассказала о лучших видах перекусов. Так, специалист сообщила, что человеку достаточно двух небольших полезных перекусов при наличии основных приемов пищи. Хороший перекус — это фрукт или овощ: яблоко, перец, помидор, а также орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами.

Ранее, 3 июня, Соломатина рассказала, что в больших количествах клубнику есть нельзя. Диетолог подчеркнула, что категорически нельзя есть эту ягоду людям с аллергией.