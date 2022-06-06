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Роскомнадзор рассказал о защите от «доппельгангеров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор рассказал, как защититься от так называемых доппельгангеров — мошенников, выдающих себя за других и играющих на чувствах. Пост с подробной информацией опубликован в понедельник, 6 июня, в Telegram-канале федеральной службы.

Так, при поступлении сообщений от родственников и знакомых с просьбой срочно выслать денег россиянам рекомендовали проверять их на правдивость. Это связано с тем, что мошенники зачастую рассылают подобные сообщения через взломанный аккаунт или звонят и застают врасплох.

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Насторожиться следует и при получении СМС якобы от банка, в котором содержится текст о блокировке карты или подозрительных платежах, а также номер, по которому можно связаться с якобы сотрудником банка.

«Помните, что банки звонят и рассылают сообщения с одних общеизвестных номеров. Чтобы не стать жертвой махинаций, положите трубку и сами перезвоните в банк по контактному телефону», — заявили в Роскомнадзоре.

Кроме того, там призвали с осторожностью относиться к товарам на сайтах объявлений, чья стоимость значительно ниже рыночной. Мошенники нередко создают фейковые объявления, а после внесения предоплаты и товар, и продавец исчезают. Чтобы не стать жертвой такой аферы, нужно читать реальные отзывы, не вносить предоплату и, если нет уверенности в продавце, проверять лицензию и юридический адрес магазина.

В Роскомнадзоре также рекомендовали не скачивать подозрительные файлы, избегать сомнительных опросов и розыгрышей и быть особенно бдительными при знакомствах в Сети.

«Не раскрывайте незнакомым людям персональные данные и не делитесь информацией, которая может быть использована во вред. Учитывайте, что видео- и аудиотрансляции могут быть сохранены злоумышленниками и использованы в корыстных целях», — заключили в ведомстве.

Ранее, 30 мая, Роскомнадзор рассказал о фишинге — широко распространенном интернет-мошенничестве с целью получения ПД.

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