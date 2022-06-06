Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье в России до 30%

В случае падения средних рыночных ипотечных ставок к 1 июля 2022 года ниже 10% за год цены первичное жилье в России могут вырасти на 20–30%. Такой прогноз «Известиям» озвучил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота в понедельник, 6 июня.

«При условии достижения однозначных ставок по рыночным программам ипотеки уже к 1 июля, а также частичной компенсации финансовых потерь домохозяйств устойчивый спрос на жилье может подстегнуть темпы роста цен на новостройки на уровень выше потребительской инфляции, то есть к приросту 20–30% в годовом исчислении», — сказал он.

В пользу такого развития ситуации говорит и подорожание строительных материалов, а также продолжение тренда на повышение доступности ипотеки, добавил Бархота.

По информации совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, пока цены на новостройки стабилизировались: застройщики ждут восстановления спроса благодаря программам господдержки ипотеки и снижению ключевой ставки Банка России.

Также сейчас невелик объем предложения, особенно в готовых новостройках, что может поддержать цены на текущем уровне. Если застройщики в течение длительного времени не будут получать кредиты, в том числе из-за жестких условий банков, то уже во второй половине 2022 года выбор у потенциальных дольщиков будет гораздо меньше, чем сейчас, сказал Щекин.

Сейчас необходимо бороться с ростом себестоимости строительства, которая приводит к сокращению рентабельности, считает девелопер. Для этого надо контролировать поставщиков сырья, особенно металлов, а также повышать конкуренцию на рынке стройматериалов, допустив ввоз продукции из стран Азии, полагает он.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Регулятор допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.