Житель Петербурга отсудил у «Фольксвагена» более 30 млн из-за некачественного авто

Петербуржец, купивший в марте 2021 года подержанную, но всё еще находящуюся на гарантии машину Audi А6 2018 года выпуска за 3 800 000 рублей, смог отсудить у производителя ООО «Фольксваген Груп Рус» более 30 млн рублей. Причиной стали вечные поломки машины, сообщила 6 июня Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Так, гарантия «Ауди» с момента первой покупки составляла четыре года, а на момент перепродажи истцу ей шел только третий. При этом в течение него машина шесть раз была на гарантийном ремонте, поэтому новый владелец не мог воспользоваться ею 56 дней.

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Евгения Дроздова к ООО «Фольксваген Груп Рус» о защите прав потребителей, взыскании цены товара, убытков, неустоек, штрафа и денежной компенсации морального вреда», — говорится в релизе.

Истец направил досудебную претензию о возврате стоимости товара и компенсации убытков, которую ответчик проигнорировал. Затем было обращение в суд, который после проведения товароведческой экспертизы оценил стоимость нового аналогичного автомобиля в 12 447 261 рубль, однако стороны сошлись на определении текущей стоимости в размере 11 053 600 рублей.

В итоге за все неустойки, просрочки удовлетворения и прочие постановления ООО «Фольксваген Груп Рус» выплатил истцу более 30 млн рублей.

2 июня Калужский районный суд постановил взыскать почти 300 тыс. рублей с управления городского хозяйства в пользу мужчины, который на своем автомобиле наехал на выбоину на дороге.