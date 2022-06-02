Житель Калуги отсудил у горуправления почти 300 тыс. рублей за яму на дороге

Калужский районный суд постановил взыскать почти 300 тыс. рублей с управления городского хозяйства в пользу мужчины, который на своем автомобиле наехал на выбоину на дороге. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Машина получила повреждения. После этого житель Калуги обратился в суд и потребовал взыскать с управления 292 тыс. рублей. При этом ответчик иск не признал.

«Калужский районный суд решил, что лицом, обязанным возместить причиненный имущественный вред, является именно УГХ города Калуги. Доказательств, что проезжая часть на улице Белинского содержалась в ненадлежащем состоянии не по вине ответчика, суду не представлено», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит газета «Весть».

Мужчине возместят материальный ущерб, траты на юристов и госпошлины.

Управление горхозяйства обжаловало решение суда, однако его оставили без изменений.