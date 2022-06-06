Диетолог назвала рецепт полезного летнего напитка

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, специалист по пищевому поведению SPA-центра здоровья Verba Mayr Марина Студеникина дала в понедельник, 6 июня, рецепт летнего напитка, который может стать полезной альтернативой газировке. Она рассказала о самодельной воде Сасси, которая помогает утолить жажду во время жары.

«После дачных работ или игр на свежем воздухе очень хочется пить. Но не стоит тянуться к привычной газировке — сахар, искусственные ароматизаторы и бензоат натрия здоровья точно не прибавят. В отличие от воды Сасси — напитка, придуманного американским нутрицевтом Синтией Сасс», — сказала врач в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, такая вода содержит только натуральные ингредиенты и поможет желудку справиться даже с непривычной нагрузкой.

«Сделать ее очень просто: питьевую воду смешать с кусочками очищенного свежего огурца, дольками лимона с кожицей, тертым корнем имбиря и листиками мяты и настоять в холодном месте в течение нескольких часов. На 2 литра воды нужно взять один средний огурец, один лимон, одну чайную ложку имбиря, три-четыре веточки мяты», — поделилась рецептом диетолог.

Студеникина добавила, что готовую воду нужно перелить в кувшин или банку и убрать в холодильник.

Ранее в этот день нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алена Ефимова рассказала, что черный и зеленый чаи противопоказаны при беременности, заболеваниях надпочечников и железодефицитной анемии, передает RT.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина рассказала, что человеку достаточно двух небольших полезных перекусов при наличии основных приемов пищи.