Две женщины и мужчина погибли при пожаре под Тюменью

В деревне Чаплык под Тюменью в результате пожара в частном жилом доме погибли две женщины и мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел ранним утром 5 июня в доме на улице Зеленой. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи на площади 7 кв. м.

В ходе тушения были обнаружены тела 89-летней и 52-летней женщин, а также 61-летнего мужчины. Как уточняет Megatyumen.ru, когда начался пожар, люди спали.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют плохо потушенную сигарету.

Следственный комитет по факту случившегося организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Назначен ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В субботу, 4 июня, крупный пожар произошел в трехэтажном здании автобазы областной думы в центре Тюмени. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. На место работали 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.