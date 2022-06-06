Реклама
Прямой эфир

Две женщины и мужчина погибли при пожаре под Тюменью

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деревне Чаплык под Тюменью в результате пожара в частном жилом доме погибли две женщины и мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел ранним утром 5 июня в доме на улице Зеленой. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи на площади 7 кв. м.

В ходе тушения были обнаружены тела 89-летней и 52-летней женщин, а также 61-летнего мужчины. Как уточняет Megatyumen.ru, когда начался пожар, люди спали.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют плохо потушенную сигарету.

Следственный комитет по факту случившегося организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Назначен ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В субботу, 4 июня, крупный пожар произошел в трехэтажном здании автобазы областной думы в центре Тюмени. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. На место работали 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022