Пожар в здании автобазы в центре Тюмени ликвидирован

Пожар в трехэтажном здании автобазы областной думы в центре Тюмени на Ялуторовской улице ликвидирован. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Пожар ликвидирован. Причины и ущерб устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Административное здание находится в непосредственной близости от исправительной колонии. Пожар произошел утром в субботу. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. На месте работало 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Также сообщалось, что из боксов автобазы было эвакуировано около 30 автомобилей, 13 кислородных и два газовых баллона.

За день до этого, 3 июня, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве произошел пожар, которому присвоили высший ранг сложности — № 5. Сообщалось, что в здании были заблокированы люди. Возгорание было потушено при участии свыше 340 человек и около 100 единиц техники. По последней информации, всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы. По факту пожара столичная прокуратура начала проверку.