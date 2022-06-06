Инструктор по прыжкам с парашютом погибла в Подмосковье

Инструктор по прыжкам с парашютом погибла в Серпуховском районе Московской области в субботу, 4 июня. Об этом стало известно 6 июня.

Инцидент произошел около деревни Большое Грызлово. Погибшая была инструктором Центра парашютной подготовки и спорта и совершила более 700 прыжков с парашютом.

Во время контрольного прыжка в субботу с высоты 4 тыс. м парашют раскрылся на высоте в 1,4 тыс. м. Однако спустя некоторое время парашют начал совершать резкие маневры, скрутился, в результате чего парашютистка упала на землю и погибла от полученных травм.

Парашют инструктор перед прыжком укладывала самостоятельно.

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

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