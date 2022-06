СМИ рассказали о работе фондов иноагента Ходорковского в России

Несмотря на запрет деятельности в России фонда The Khodorkovsky Foundation, структуры Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.) продолжают работу в России. Об этом сообщает издание «АиФ».

Как стало известно ранее, британский фонд The Khodorkovsky Foundation (организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации решением Минюста РФ от 09.07.2021) прекратил финансирование образовательных программ и выдачу грантов студентам в России. Фонд действовал 20 лет, денежные гранты от него получили более 40 тыс. российских студентов. Как следует из документов фонда, основной его задачей являлось «содействие демократизации России путем привития широких либеральных западных ценностей».

В настоящее время The Khodorkovsky Foundation прекратил работу в России, однако стипендии на учебу в Оксфордском университете продолжает предоставлять основанный Михаилом Ходорковским в 2001 году фонд The Hill Foundation. Как рассказывают журналисты издания, в последние несколько лет The Khodorkovsky Foundation перечислял на счета The Hill Foundation более £500 тыс. ежегодно. При этом, согласно официальной отчетности фонда, с 2019 года все данные о его связях (включая контракты и получение грантов) с государственными структурами Великобритании тщательно скрыты.

Однако, как явствует из материалов на сайте фонда, он спонсирует три стипендии в год по программе Chevening, организованной Министерством иностранных дел и по делам Содружества Великобритании. В финансовом отчете фонда о таких контактах с МИД Великобритании умалчивается.

Среди лиц, прошедших обучение по грантам структур Ходорковского, в частности, отмечен бывший депутат муниципального собрания московского района «Щукино» от партии «Яблоко», директор фонда «Городские проекты» Максим Кац. В настоящее время Кац активно ведет антироссийскую пропаганду, как через собственные интернет-ресурсы, так и путем интервью телеканалам Украины и других недружественных государств.

Оксфордский университет — один из старейших в мире. Традиционно именно здесь проходят обучение представители британской элиты, его закончили Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Борис Джонсон и многие другие политические деятели. Также в Оксфордском университете с давних времен вербуются агенты для работы в британской разведке МИ-6 и контрразведке МИ-5 (например, руководительница резидентуры в Каире во времена Первой мировой войны Гертруда Белл, полковник Томас Лоуренс, нынешний глава МИ-6 Ричард Мур и т .д.)