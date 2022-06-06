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Корабли ТОФ отработали поиск субмарин условного противника

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Фото: Министерство обороны РФ
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Боевые корабли и морская авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений отработали поиск подводных лодок условного противника в Тихом океане, сообщает в понедельник, 6 июня, Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что во время тренировок корабельные поисково-ударные группы совместно с дальними противолодочными самолетами Ту-142МЗ морской авиации ТОФ, вылетевшими с приморского аэродрома, осуществили поиск и слежение за субмаринами условного противника. В своей зоне ответственности противолодочные самолеты сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 войск и сил на северо-востоке России.

Кроме того, корабли отразили нападение условного противника стрельбой из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 по целям, которые имитировали самолеты врага.

Тактические группы кораблей продолжают действовать в море по планам учения.

Ранее, 3 июня, корабельная группа Каспийской флотилии (КФл) вышла в море для выполнения боевого упражнения по постановке и тралению морских мин в назначенном районе в северной части Каспийского моря. Кроме того, экипажи отработают учебное гранатометание и противодействие подводным диверсионным силам и средствам противника. Отдельное внимание будет уделяться занятиям по борьбе за живучесть.

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