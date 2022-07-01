Российский IT-рынок находится в стадии активного становления. В 2014 году государство взяло курс на формирование технологической независимости, это привело к появлению новых компаний и современных отечественных продуктов. Вместе с тем вырос и спрос на разработчиков, программистов и девопсов — по самым скромным оценкам, сейчас в России недостает порядка 1 млн компетентных IT-специалистов.

Перед тем, кто хочет учиться и развиваться в наиболее передовой отрасли российской экономики, открываются большие возможности, среди которых гарантия трудоустройства, льготная ипотека и многое другое.

Сегодня работать в российских IT-компаниях выгоднее, чем в иностранных: шансов хорошо продвинуться в карьере здесь гораздо больше, чем за рубежом, да и сделать это можно значительно быстрее. Но да, масштаб в России меньше: у нас пока нет национальных чемпионов — крупных IT-компаний, аналогичных по размеру Microsoft, где сегодня трудится более 180 тыс. человек.

Билл Гейтс, основатель софтверного гиганта из Редмонда, говорил, что лучше всего учить язык программирования в то время, когда вы занимаетесь каким-либо большим проектом. Это утверждение справедливо и для России: здесь можно одновременно учиться на третьем курсе вуза и при этом полноценно работать в IT-компании. Такой подход позволит не только изучать и создавать какой-либо проект, но и даже к 25 годам стать востребованным senior-программистом с опытом — специалистом с широким кругозором, который уже перерос позиции «новичка» junior и даже «середнячка» middle.

Какое направление выбрать, если вы только собираетесь учиться программированию? Рассмотрим наиболее популярные. Хотя, оговорюсь, тренды в индустрии меняются часто.

Пожалуй, наиболее перспективным направлением на ближайшие годы стоит считать работу с большими данными. Но учтите, что для погружения в него вам потребуется специализированное профильное образование, которое может дать только хороший институт. В программе вуза должен быть ряд особых предметов — линейная алгебра, теория вероятности, статистика, математический анализ, а также изучение Python. Вам предстоит применять математические модели на практике, а для этого потребуются навыки работы с библиотеками и фреймворками для машинного обучения.

Из языков программирования долгое время будет востребован C++. Мир так или иначе движется в сторону облаков и платформенных сервисов, стремительно набирает популярность архитектура Cloud Native. Поэтому на горизонте ближайших двух-трех лет точно будет востребован Go — именно этот язык лучше всего подходит для работы с микросервисами.

Можно также ожидать, что будут популярны средства создания игр и приложений на мобильных устройствах — такая фронтенд-разработка потребует от вас изучения JavaScript. К слову, российские банки уже сегодня делают едва ли не лучшие мобильные сервисы, которые значительно превосходят продукты зарубежных компаний.

По большому счету, чтобы научиться программировать, институт не нужен. Процесс становления разработчиком гораздо более быстрый, нежели классическое обучение. Но при этом вуз дает базовое образование в области, в которой вы хотите развиваться. Например, чтобы заниматься интерфейсами, неплохо было бы поучиться дизайну.

Не стоит забывать, что помимо программистов в IT очень и очень нужны специалисты по железу — инженеры. Но чтобы заниматься железом, нужна склонность работать руками — собирать платы, паять.

Понять, что вам больше подходит — программирование или инженерная работа, — довольно легко. Достаточно пойти на курсы или купить специальный электронный конструктор, то есть просто попробовать. Кстати, сейчас есть даже курсы для детей лет 10–12, так что определиться можно максимально оперативно. Люди, у которых есть склонность к программированию, как правило, быстро учат цифровые языки и схватывают информацию в этой области. Хороший вариант — пообщаться с людьми, которые уже работают в выбранной области.

Конечно, если вы экстраверт, обожающий знакомиться и общаться, то от программирования лучше сразу отказаться. Вам скорее подойдет сфера продуктового маркетинга. Программисты же люди своеобразные. Я бы сказал, что ими рождаются, а не становятся. Так-то научиться может любой человек, но совсем не факт, что ему будет приносить удовольствие программирование.

Если же вы всё же решитесь перейти в IT-сферу, то лично я желаю вам удачи. Возможно, мир ждет именно вас, и благодаря вашим идеям он станет еще лучше.

Автор — основатель, директор по разработке и развитию продуктов «МойОфис»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора