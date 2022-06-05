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Тайсон посоветовал Макгрегору не биться с Фергюсоном

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон дал несколько рекомендаций экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору.

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Во время подкаста The Fight Card, опубликованного в Twitter 3 июня, ведущий обсуждал с железным Майком перспективы ирландца после его возвращения в UFC. Тайсон посоветовал Макгрегору избегать сложных поединков после такого большого перерыва.

«Особенно после поражения надо провести пару боев, чтобы вернуть темп», — отметил экс-боксер.

В беседе спортсмен также коснулся возможного боя Макгрегора с американцем Тони Фергюсоном. Боец, по мнению Тайсона, должен сначала одержать несколько побед и только после этого он сможет перейти к серьезным противникам.

Ранее, 18 марта, Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в UFC. Спортсмен рассказал, что хочет провести следующий поединок с американцем Камару Усманом. По его словам, он чувствует себя большим, сильным, здоровым и полным энергии. Спортсмен подчеркнул, что не хочет истощать себя после травмы.

8 марта Макгрегор рассказал, что вернулся к тренировкам.

Ранее, 2 марта, глава UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор будет допущен к тренировкам, если восстановление спортсмена после травмы пройдет правильно.

31 октября 2021 года Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта». По его словам, он стремится вернуться на ринг с удвоенной силой. Боец отметил, что полученная им травма не сможет его остановить.

В сентябре того же года Макгрегор пожаловался на отсутствие поддержки коллег по рингу после травмы. По мнению бойца, окружающие, вместо того чтобы морально поддержать его на фоне перелома и перенесенной операции, стараются его разозлить.

Ирландец восстанавливается после перелома ноги. Макгрегор получил травму во время поединка с американцем Дастином Порье 11 июля 2021 года. Бой остановили после первого раунда по требованию врачей. Спортсмена госпитализировали, он перенес операцию.

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