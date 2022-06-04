Главу гражданской администрации выбрали в Харьковской области

Представители освобожденных территорий выбрали главу временной гражданской администрации Харьковского района. Единогласным решением на эту должность был выбран Виталий Ганчев, о чем стало известно в субботу, 4 июня.

«Было принято решение собрать всех активистов с подконтрольной территории для того, чтобы запустить все процессы, которые необходимы для обеспечения жизни граждан, для восстановления разрушенной инфраструктуры», — рассказал Виталий Ганчев.

Он отметил, что это подразумевает под собой создание органов государственной власти, которые возьмут на себя ответственность за эту работу.

В собрании приняли участие представители всех подконтрольных районов Харьковской области: Купянского, Волчанского, части Харьковского и Изюмского районов, а также представитель казачьей лопани.

Временно гражданская администрация будет базироваться в Купянске, так как Купянский район — единственный крупный район, который относительно уцелел при проведении военных действий.

В первую очередь Ганчев намерен распределить выделенные Россией единовременные выплаты незащищенным слоям населения и бюджетникам. После администрация займется инвентаризацией и восстановлением работы заводов.

«Будут решаться организационные вопросы, направленные на то, чтобы территория заработала, запустить экономические процессы, чтобы бюджет пополнялся. В первую очередь, нам нужно провести инвентаризацию предприятий, понять, какие процессы нужно запустить, чтобы эти предприятия заработали, и наладить жизнь», — отметил Ганчев.

Также он подчеркнул, что будет проводиться и прием граждан. При этом обратил внимание, что уже сейчас к нему лично обращаются за помощью люди.

После того как Вооруженные силы России установили контроль над несколькими областями Украины, Москва инициировала единовременные выплаты жителям территорий. Так, 30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ко Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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