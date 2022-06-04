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Фигурант «дела Литвиненко» Дмитрий Ковтун умер от последствий COVID-19

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский предприниматель Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании обвиняли в гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончался 4 июня от последствий COVID-19. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Сегодня пришла скорбная новость, в результате тяжелой болезни, связанной коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун. Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы. Спи спокойно, дорогой друг! Мы тебя никогда не забудем», — написал он в своем Telegram-канале.

Ковтун родился в 1965 году, служил в Вооруженных силах. В 1986 году окончил Московское высшее военное командное училище, там же познакомился с Луговым.

Литвиненко в 2000 году бежал в Великобританию после того, как в России против него возбудили нескольких уголовных дел. Умер он в ноябре 2006. Лондон указывал, что его состояние якобы стало резко ухудшаться после встречи с Луговым и Ковтуном. Впоследствии в его организме были обнаружены следы радиоактивного полония-210. Власти Великобритании утверждали, что за отравлением Литвиненко стоят российские власти. В свою очередь Москва отвергала обвинения Лондона, отмечая политизированность расследования.

Как заявлял в апреле 2018 советник генпрокурора России Николай Атмониев, граждане РФ не причастны к отравлению Литвиненко, что подтверждает не только следствие в РФ, но и прокуратура Гамбурга.

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