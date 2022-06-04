В Росздравнадзоре опровергли слухи о дефиците лекарств

В настоящий момент на рынке лекарств в России не наблюдается дефицита медицинских препаратов. Об этом в субботу, 4 июня, рассказала журналистам в ходе пресс-конференции руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Нормально. Всё хорошо», — ответила специалист на вопрос журналиста о наличии лекарственных препаратов в достаточном для стабильного функционирования отрасли количестве.

2 марта в Минздраве сообщили, что Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе и из списка жизненно важных. Уточняется, во многом подобной стабильности удалось достичь благодаря «антиковидному» опыту фармацевтической отрасли в целом.

Тогда же директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила «Известиям», что оптовики подняли закупочные цены для аптек от 1,5 до 25% в зависимости от региона. При этом, по ее словам, рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты.