Берлускони отметил изолированность стран Запада от остального мира

Ситуация на Украине показала изолированность стран Запада от остального мира. Об этом заявил в статье для издания Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Политик отметил, что, кроме США и их союзников, остальные страны отказались осуждать Россию за спецоперацию на Украине, передает телеканал «Известия». В частности, он упомянул Турцию, которая, невзирая на немаловажную роль в НАТО, отказалась от антироссийских санкций. По мнению Берлускони, то, что выявилось на фоне ситуации на Украине, является тревожным знаком для будущего.

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