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«Россети» представили Мишустину платформу технологического управления для энергокомпаний

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Фото: Пресс-служба Правительства РФ
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На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) «Россети» представили платформу технологического управления для энергетических компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«В основе платформы находится экосистема участников рынка информатизации компании. Она поможет быстрее предоставить потребителям в дочерних и зависимых обществах решения для автоматизации их деятельности, используя сквозные цифровые технологии работы», — отмечается в сообщении.

В рамках ЦИПР представитель ПАО «Россети» рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, что у компании огромное количество энергообъектов в 78 регионах страны, и она применяет более тысячи систем технологического управления. В настоящее время «Россети» модернизируют системы управления с применением только отечественного ПО. На современные системы уже переведено 58% регионов.

Компания разработала дорожную карту, отражающую переход от инструментальных платформ к прикладным. Первый этап — создание интеграционной платформы. «Объединяем эти монолитные системы в единое информационное пространство и наполняем модели таким образом, чтобы реализовать концепцию однократного ввода данных», — уточнил представитель ПАО «Россети». На следующем этапе интеграционная платформа превращается в инфраструктурную. «Мы не будем покупать монолитные системы, мы будем экономить ресурсы разработчиков, но не экономя на функционале. У нас будут только сервисные приложения уже на единой модели», — подчеркнул он, добавив, что на третьем этапе появится магазин приложений.

В качестве примера привели Калининградскую область, где в два раза было сокращено «время на поддержание данных в актуальном состоянии». Благодаря этому 400 сотрудников были высвобождены на два месяца для другой работы.

«Цифровая индустрия промышленной России» — первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности. Ожидается, что в этом году в конференции примут участие до 6 тыс. человек из более чем 1 тыс. организаций.

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