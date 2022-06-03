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В России появился национальный экологический фонд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России появился фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас», который станет единым центром для всех существующих в стране проектов в области экологии. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

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«Нет ни одного человека в России, которому не была бы дорога природа родного края. Я верю, что граждане нашей страны хотят принимать участие в одном из важнейших этапов природоохранной деятельности — законотворчестве. «Компас» — это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны!» — отметил он.

Основными направлениями деятельности фонда станут построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», чтобы стать частью экологической семьи «Компас», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте https://eco-compass.ru. Состав попечительского совета организации будет сформирован в ближайшее время. Официальный старт его деятельности будет дан в преддверии Дня эколога на первом музыкальном экофесте «Куча», который состоится 3 июня в 15:00 в городе Люберцы.

Концептуально фестиваль проходит под лозунгом «Куча шагает по стране». Стартовав в Подмосковье, «Куча» будет передвигаться по России, очищая территории, вбирая в себя мусор и делая страну чище. Ведущие «Русского радио», экологические мастер-классы, различные спортивные активности, музыкальная программа и многое другое ждет гостей экофестиваля. Флагманским мероприятием станет очистка участка в д.п. Красково. Финальной точкой «музыкального субботника» станет концерт группы Uma2rman.

Чтобы попасть на экофестиваль «Куча», нужно зарегистрироваться на сайте https://eco-compass.ru и получить QR-код. Вход бесплатный.

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