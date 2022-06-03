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Лейкоз выявили у 15 тыс. голов скота Ростовской области

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В Ростовской области зафиксировали массовую вспышку лейкоза. Заболевание диагностировано у 15 тыс. коров, сообщает региональное правительство.

Глава минсельхоза Константин Рачаловский на заседании в областном парламенте рассказал, что ранее лейкоз не считался опасным заболеванием. Однако сегодняшние исследования показывают, что оно несет угрозу здоровью человека.

Болезнь не передается людям, однако потенциально опасным может быть молоко заболевшего животного. Накопленные в организме коровы патогены могут привести к онкологии.

Лечение крупного рогатого скота не представляется возможным, поэтому поголовье подлежит уничтожению. Компенсация за каждую корову составляет 15 тыс. рублей. При этом участники заседания отметили, что этого недостаточно.

Как уточняет RostovGazeta, многие животноводы не понимают, зачем необходимо убивать зараженных животных. Дело в том, что симптомы лейкоза могут не проявляться в течение нескольких лет.

Лейкоз крупного рогатого скота является смертельным вирусным заболеванием. Раковые новообразования появляются в лимфатической системе и внутренних органах.

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