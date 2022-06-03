Эксперты предрекли РФ в новом сезоне 21% мировой торговли пшеницей

Российское влияние на мировой рынок пшеницы в новом сезоне может быть беспрецедентным — на долю РФ может прийтись 21% мировой торговли пшеницей. Об этом сказал «Известиям» глава исследовательской компании черноморских рынков сельскохозяйственной продукции «СовЭкон» Андрей Сизов в пятницу, 3 июня.

Организация увеличила оценку экспорта российской пшеницы в новом сельскохозяйственном году — с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023-го — на 1,3 млн т, до 42,3 млн т. Россия является мировым экспортером пшеницы номер один, отметил Сизов.

Экспорт всего зерна, бобовых и продуктов его переработки оценивается в 54,5 млн т. Вывоз пшеницы может быть рекордно высоким, а экспорт зерна должен быть близок к рекорду в 54,6 млн т, установленному в 2017/18 сельскохозяйственном году.

Оценка «СовЭкона» по экспорту пшеницы из России основана на предположении, что страна возобновит активный экспорт пшеницы в июле и не будет вводить ограничений на отгрузки в дополнение к действующим экспортным пошлинам и полусезонным квотам. Альтернативой, способной дестабилизировать весь мировой рынок пшеницы, может стать введение дополнительных ограничений по политическим мотивам.

В мае минсельхоз США оценил экспорт пшеницы из РФ в 2022/23 сельхозгоду в 39,0 млн т, кукурузы — в 4,3 млн т и ячменя — в 6,0 млн т.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в нем странам, но санкции, введенные Западом, этому препятствуют.

В конце мая глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на зерновом форуме в Сочи рассказал, что в этом году урожай зерновых в России может оказаться значительно выше результатов прошлого года. В 2021 году он составил 121,4 млн т, в 2020-м — 133,5 млн т. В 2022-м экспорт зерна из РФ составит более 37 млн т, в следующем году — 50 млн т, полагает министр.

Он сообщал, что в новом году продолжится реализация механизма квотирования зерна. Отменять экспортную пошлину не будут.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

За несколько дней до этого телеканал Arte сообщил, что на европейском рынке цена на пшеницу достигла рекордных €435. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации назвали последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — втором по величине производителе этой культуры.