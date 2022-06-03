В Российском ботаническом обществе дали советы по выбору свежей клубники

Проще всего определить свежую клубнику на вкус, но если нет возможности попробовать ягоду, можно обращать внимание на другие параметры. Об этом садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников рассказал в пятницу, 3 июня.

«Крайне сложно внешне ее оценивать, но если на клубнике есть глянец, значит, она свеженькая. Как правило, все сорта имеют глянец, который начинает исчезать через три-пять дней после уборки, тем более он начинает исчезать, если ягоду не совсем правильно хранили», — обратил внимание садовод в разговоре с Lenta.Ru.

Также Сидельников обратил внимание на то, что при выборе клубники стоит обращать внимание на хвостик и листики. Они должны быть зелеными, не увядшими. Можно и понюхать ягоду.

«Свеженькая клубника имеет аромат, а когда начинается процесс увядания, аромат начинает исчезать», — уточнил он.

Ранее в этот день диетолог Елена Соломатина заявила, что клубнику нельзя есть в больших количествах. По словам специалиста, категорически нельзя есть эту ягоду людям с аллергией.