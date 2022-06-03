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В Российском ботаническом обществе дали советы по выбору свежей клубники

В Российском ботаническом обществе посоветовали обращать внимание на листья клубники при выборе ягод
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Проще всего определить свежую клубнику на вкус, но если нет возможности попробовать ягоду, можно обращать внимание на другие параметры. Об этом садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников рассказал в пятницу, 3 июня.

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«Крайне сложно внешне ее оценивать, но если на клубнике есть глянец, значит, она свеженькая. Как правило, все сорта имеют глянец, который начинает исчезать через три-пять дней после уборки, тем более он начинает исчезать, если ягоду не совсем правильно хранили», — обратил внимание садовод в разговоре с Lenta.Ru.

Также Сидельников обратил внимание на то, что при выборе клубники стоит обращать внимание на хвостик и листики. Они должны быть зелеными, не увядшими. Можно и понюхать ягоду.

«Свеженькая клубника имеет аромат, а когда начинается процесс увядания, аромат начинает исчезать», — уточнил он.

Ранее в этот день диетолог Елена Соломатина заявила, что клубнику нельзя есть в больших количествах. По словам специалиста, категорически нельзя есть эту ягоду людям с аллергией.

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