Фестиваль «Краски лета – 2022» проведут в Тамбове

В Тамбове с 5 июня стартует городской проект «Краски лета – 2022». Его посвятят 85-летию Тамбовской области.

В рамках фестиваля каждые выходные в разных уголках города будут проходить концертные программы, в которых примут участие лучшие артисты и коллективы Тамбова. Для детей организуют интерактивные программы и конкурсы, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В конце апреля в Тамбове в парке культуры и отдыха провели традиционное весеннее мероприятие — XIV городской фестиваль цветов. В нем приняли участие жители города, увлекающиеся цветоводством и садоводством, учреждения и предприятия торговли Тамбова, а также других регионов России: Воронежа, Пензы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края.