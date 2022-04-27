На фестиваль цветов в Тамбов приедут лучшие цветоводы из других городов

29, 30 апреля и 1 мая в тамбовском парке культуры и отдыха состоится традиционное весеннее мероприятие — XIV городской фестиваль цветов. Об этом 27 апреля сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В фестивале примут участие жители города, увлекающиеся цветоводством и садоводством, учреждения и предприятия торговли города Тамбова, а также других регионов России: Воронежа, Пензы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края.

Посетителям представят комнатные растения и рассаду уличных цветочных культур, саженцы плодовых деревьев и декоративных кустарников. Дирекция благоустройства и озеленения организует продажу большого ассортимента цветочных культур, для любителей огородничества будет представлена рассада томатов, перца и баклажанов. Специалисты дирекции проконсультируют тамбовчан по посадке и уходу за растениями.

Гостей мероприятия также ждет выставка декоративно-прикладного творчества, в которой примут участие горожане и представители городских учреждений образования. Помимо этого на сцене городского парка культуры и отдыха состоятся выступления творческих коллективов города.

2 апреля стартовал фестиваль тюльпанов, которые зацвели в степях Калмыкии, его продлили до начала мая. Посмотреть на цветы и попробовать национальную кухню приезжают туристы со всей России, и из-за обилия гостей в этом году было принято решение продлить праздник.