Фургалу вызвали скорую помощь в суд из-за резкого ухудшения здоровья

Люберецкий городской суд Московской области объявил перерыв в заседании по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с резким ухудшением состояния его здоровья. Об этом сообщил 3 июня его адвокат Александр Старцев.

Медики были вызваны для оказания скорой медицинской помощи в зал суда и должны провести необходимое обследование в связи с подозрением на коронавирус.

«Сергею Фургалу стало плохо в суде, есть подозрения на омикрон, вызвали скорую. Ходатайствуют об отложении дела», — заявил «Известиям» Старцев.

Также сообщается, что утром в медсанчасти СИЗО перед конвоированием Фургала в суд врачи взяли у него мазок.

В Московском областном суде на выездном заседании проходит рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей в отношении Фургала и других фигурантов, которые обвиняются в организации убийств предпринимателей. Экс-губернатор и другие подсудимые заявили о непричастности к инкриминируемым им преступлениям.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Верховный суд России направил в Люберецкий горсуд для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края, а также на шесть месяцев продлил его арест. Дело будет слушаться с участием присяжных заседателей.

22 октября адвокат экс-губернатора заявил, что в отношении Фургала возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда. Экс-губернатору вменяют организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».