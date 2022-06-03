Реклама
Прямой эфир

Пятерку лучших веломаршрутов выбрали в Подмосковье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство культуры и туризма Московской области выбрало пять самых интересных веломаршрутов региона. Рейтинг составили в честь Международного дня велосипеда.

Первое место отдали маршруту по «подмосковной Швейцарии», деревня Барвиха – село Петрово-Дальнее – деревня Палицы – Саввино-Сторожевский монастырь. Отмечается, что он подойдет опытным велосипедистам, так как его протяженность составляет 41 км.

Второе место — у маршрута «Один день в Серпухове». Он проходит по наиболее известным достопримечательностям Серпухова. Его длина — 8 км. Далее следует маршрут по набережной озера Сенеж. Большая часть пути пролегает по набережной единственного в регионе озера в черте города. Длина составляет более 10 км.

На четвертом и пятом местах расположились маршруты Дмитров – Перемилово со всеми достопримечательностями Дмитрова и обзорный маршрут по Долгопрудному, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что регион продолжит развитие велосипедных маршрутов, в связи с тем что они сильно востребованы. В Дмитрове открыли первый участок крупнейшего веломаршрута региона протяженностью 155 км. Он пройдет от МКАД через Мытищи до Дубны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022