Пятерку лучших веломаршрутов выбрали в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области выбрало пять самых интересных веломаршрутов региона. Рейтинг составили в честь Международного дня велосипеда.

Первое место отдали маршруту по «подмосковной Швейцарии», деревня Барвиха – село Петрово-Дальнее – деревня Палицы – Саввино-Сторожевский монастырь. Отмечается, что он подойдет опытным велосипедистам, так как его протяженность составляет 41 км.

Второе место — у маршрута «Один день в Серпухове». Он проходит по наиболее известным достопримечательностям Серпухова. Его длина — 8 км. Далее следует маршрут по набережной озера Сенеж. Большая часть пути пролегает по набережной единственного в регионе озера в черте города. Длина составляет более 10 км.

На четвертом и пятом местах расположились маршруты Дмитров – Перемилово со всеми достопримечательностями Дмитрова и обзорный маршрут по Долгопрудному, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что регион продолжит развитие велосипедных маршрутов, в связи с тем что они сильно востребованы. В Дмитрове открыли первый участок крупнейшего веломаршрута региона протяженностью 155 км. Он пройдет от МКАД через Мытищи до Дубны.