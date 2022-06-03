Во Владимирской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем

Автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Суздальском районе Владимирской области. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации, водитель автобуса при торможении не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса находились 40 детей и семь сопровождающих, за медицинской помощью никто из них не обращался.

На месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

1 июня на трассе Ачинск–Бирилюссы в Красноярском крае школьный автобус «ПАЗ» врезался в движущуюся Toyota, которая поворачивала налево. Автобус от удара влетел в электроопору и повалил ее. В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение