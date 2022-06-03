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Путин назвал сложной и труднопредсказуемой ситуацию в мире

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. Об этом 3 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

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«В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», — говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении главы государства к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.

По словам Путина, компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ сегодня особенно востребована.

Совбез России — структура, подчиненная напрямую президенту. Она формирует государственную политику в сфере национальной безопасности, прогнозирует и анализирует угрозы, готовит главе государства предложения и координирует работу других органов власти в данной сфере.

Ранее, 27 мая, президент США Джо Байден заявил, что следующее десятилетие будет определяющим в XXI веке. По его мнению, эти годы укажут на то, что случится с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.

До этого, 25 марта, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся и вернуть однополярный мир».

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